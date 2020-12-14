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Каким салатом удивлять гостей за новогодним столом

Безусловно, сложно представить новогоднее меню без любимых традиционных блюд русской кухни. К примеру, таких как «Селедка под шубой» и «Оливье». Однако также хочется разнообразить праздничный стол и удивить своих гостей необычными новыми рецептами. Поэтому сегодня мы расскажем нашим читателям, как приготовить яркий оригинальный салат «Бычок». Салат «Бычок»© Youtube

Салат «Бычок»

Ингредиенты

  • 1 яблоко
  • 200 г вареного куриного филе/ветчины/куриной колбасы
  • 1 луковица средних размеров
  • 3 вареных куриных яйца
  • 1 сырая морковь средних размеров
  • 200 г твердого сыра
  • Ингредиенты для маринада
  • 0,5 чайной ложки 70% уксуса
  • 150 мл кипяченой воды
  • 0,5 чайной ложки сахара
  • 0,5 чайной ложки соли

Приготовление

  1. Лук нарезаем полукольцами и оставляем мариноваться. Для этого перемешиваем его с солью, сахаром и уксусом и заливаем кипятком примерно на 30 минут. Салат «Бычок» с яблоком© Youtube
  2. Мясо нарезаем тонкими полосочками. Мы показываем вариант приготовления салата с ветчиной из индюшки. новогодний Салат «Бычок»© Youtube
  3. Затем нужно натереть на мелкой терке сырую морковь и твердый сыр. Салат «Бычок» с ветчиной© Youtube Салат «Бычок» с мясом© Youtube
  4. А яблоко и вареные куриные яйца – на крупной терке. Салат «Бычок» на 2021 год© Youtube
  5. Первый слой – половина лука и половина ветчины. Выкладываем в форме головы бычка и делаем тонкую майонезную сеточку.
    как готовить Салат «Бычок»© Youtube
  6. После этого выкладываем половину куриных яиц и половину натертого сыра. И делаем майонезную сеточку. новый Салат «Бычок»© Youtube
  7. Затем идет слой из 2/3 тертой моркови, яблока и майонеза. необычный Салат «Бычок»© Youtube

  8. Снов выкладываем лук и мясо. А также не забываем добавить майонез.

  9. Выкладываем оставшиеся натертые куриные яйца. Салат «Бычок» с морковью© Youtube

  10. Верхнюю часть посыпаем сыром. А нижнюю – морковью.

  11. Из черного хлеба нужно вырезать рога и ушки для украшения бычка. Из маслин делаем глаза и ноздри. А кожура лимона послужит колечком в нос. Также можно добавить немного зелени для цветового акцента. Салат «Бычок» на новый год© Youtube

Видео от автора рецепта можно посмотреть по ссылке ниже:
Уверены, этот восхитительный красочный салат станет главным украшением на твоем праздничном столе. Так что желаем приятного аппетита!

 

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Кулинария
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