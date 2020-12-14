Каким салатом удивлять гостей за новогодним столом

Безусловно, сложно представить новогоднее меню без любимых традиционных блюд русской кухни. К примеру, таких как «Селедка под шубой» и «Оливье». Однако также хочется разнообразить праздничный стол и удивить своих гостей необычными новыми рецептами. Поэтому сегодня мы расскажем нашим читателям, как приготовить яркий оригинальный салат «Бычок». © Youtube
Салат «Бычок»
Ингредиенты
- 1 яблоко
- 200 г вареного куриного филе/ветчины/куриной колбасы
- 1 луковица средних размеров
- 3 вареных куриных яйца
- 1 сырая морковь средних размеров
- 200 г твердого сыра
- Ингредиенты для маринада
- 0,5 чайной ложки 70% уксуса
- 150 мл кипяченой воды
- 0,5 чайной ложки сахара
- 0,5 чайной ложки соли
Приготовление
- Лук нарезаем полукольцами и оставляем мариноваться. Для этого перемешиваем его с солью, сахаром и уксусом и заливаем кипятком примерно на 30 минут. © Youtube
- Мясо нарезаем тонкими полосочками. Мы показываем вариант приготовления салата с ветчиной из индюшки. © Youtube
- Затем нужно натереть на мелкой терке сырую морковь и твердый сыр. © Youtube © Youtube
- А яблоко и вареные куриные яйца – на крупной терке. © Youtube
- Первый слой – половина лука и половина ветчины. Выкладываем в форме головы бычка и делаем тонкую майонезную сеточку. © Youtube
- После этого выкладываем половину куриных яиц и половину натертого сыра. И делаем майонезную сеточку. © Youtube
- Затем идет слой из 2/3 тертой моркови, яблока и майонеза. © Youtube
Снов выкладываем лук и мясо. А также не забываем добавить майонез.
Выкладываем оставшиеся натертые куриные яйца. © Youtube
Верхнюю часть посыпаем сыром. А нижнюю – морковью.
Из черного хлеба нужно вырезать рога и ушки для украшения бычка. Из маслин делаем глаза и ноздри. А кожура лимона послужит колечком в нос. Также можно добавить немного зелени для цветового акцента. © Youtube
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