Каким салатом удивлять гостей за новогодним столом

Безусловно, сложно представить новогоднее меню без любимых традиционных блюд русской кухни. К примеру, таких как «Селедка под шубой» и «Оливье». Однако также хочется разнообразить праздничный стол и удивить своих гостей необычными новыми рецептами. Поэтому сегодня мы расскажем нашим читателям, как приготовить яркий оригинальный салат «Бычок». © Youtube

Салат «Бычок»

Ингредиенты

1 яблоко

200 г вареного куриного филе/ветчины/куриной колбасы

1 луковица средних размеров

3 вареных куриных яйца

1 сырая морковь средних размеров

200 г твердого сыра

Ингредиенты для маринада

0,5 чайной ложки 70% уксуса

150 мл кипяченой воды

0,5 чайной ложки сахара

0,5 чайной ложки соли

Приготовление

Лук нарезаем полукольцами и оставляем мариноваться. Для этого перемешиваем его с солью, сахаром и уксусом и заливаем кипятком примерно на 30 минут. © Youtube Мясо нарезаем тонкими полосочками. Мы показываем вариант приготовления салата с ветчиной из индюшки. © Youtube Затем нужно натереть на мелкой терке сырую морковь и твердый сыр. © Youtube © Youtube А яблоко и вареные куриные яйца – на крупной терке. © Youtube Первый слой – половина лука и половина ветчины. Выкладываем в форме головы бычка и делаем тонкую майонезную сеточку. © Youtube После этого выкладываем половину куриных яиц и половину натертого сыра. И делаем майонезную сеточку. © Youtube Затем идет слой из 2/3 тертой моркови, яблока и майонеза. © Youtube Снов выкладываем лук и мясо. А также не забываем добавить майонез. Выкладываем оставшиеся натертые куриные яйца. © Youtube Верхнюю часть посыпаем сыром. А нижнюю – морковью. Из черного хлеба нужно вырезать рога и ушки для украшения бычка. Из маслин делаем глаза и ноздри. А кожура лимона послужит колечком в нос. Также можно добавить немного зелени для цветового акцента. © Youtube